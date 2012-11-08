《热点透视》第二任期若想成功 奥巴马需学会妥协

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 洪曦

路透纽约11月7日电---美国总统奥巴马的第二个任期能不能成功,要看他是否学得会妥协.奥巴马没什麽时间庆祝胜选,马上就要面临强制增税和减支的难题.为避免迫在眉睫的经济衰退,他需要向前总统克林顿取经,将对於财政改革存在分歧的党派团结起来.若能促成妥协,奥巴马将在历史上写下自己的一笔.

奥巴马第一任期内的最大缺憾之一,就是未能在立法上跨越党派分歧.像2009年的经济刺激计划、其医疗改革以及多德-弗兰克法案,基本上都没获得共和党的投票支持.而共和党人2011年控制众议院後,立法活动实质上陷入中止.

当美国面临提高债务上限和削减未来赤字等必需妥协的问题时,政府失了手,并导致债信评级被下调.国会最终采用了一项没人喜欢的计划--也就是明年1月起的强制性减支和增税的"财政悬崖".

虽说市场通常更愿意看到僵局,但这次情况不同.根据国会预算办公室,若不采取行动,美国将从财政悬崖跌落,很可能导致经济在明年重陷衰退.甚至评级也可能再被调降.若在减赤问题上达不成重大妥协,在评级机构看来相当於机能失调.这些结果无一有助降低持续在8%附近徘徊的失业率.

既然如此,奥巴马的使命就异常明确了:加强同国会的合作.这意味着,需要任命能赢得国会支持与尊重的经济团队.另外奥巴马也需要更多地在国会露脸,不单要与民主党人,也要同知名的共和党人士加强沟通往来.

克林顿曾与国会陷入苦战,导致联邦政府一段时间内被关闭.但他最终努力达成了妥协,从而让美国实现了财政盈余和经济繁荣.奥巴马在第二任期内需要学习这些经验,才能确保在历史上留下英名.(完)

--译文审校 隋芬

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