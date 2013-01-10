博客：奥巴马第二任期不再当美国政界“老好人”？

记者 Matt Spetalnick

现在距离奥巴马第二任期宣誓就职还有两周，他的行动看起来好像他认为在这一任期将有很大权限。最新的迹象是：奥巴马决定无视反对其国防部长人选的活动。

在去年底的“财政悬崖”谈判中，奥巴马采取了更有进攻性的方式，利用了共和党人内部的分歧。

上个月康涅狄格州枪击案发生后，奥巴马在控制枪支上的决定也显示出“强硬起来”的策略。

这些行动显示出不需要再考虑连任的奥巴马信心增强，现在能更加自由地面对国会。在奥巴马的首个任期中，外界抱怨他对共和党人过于妥协。

一些批评人士称，现在奥巴马面临手伸得过远的风险，他应该与共和党人沟通，以解决下一个即将到来的预算问题。

奥巴马周一提名哈格尔（Chuck Hagel）为下任国防部长，引发参议院对提名进行确认的混战。哈格尔在以色列和伊朗问题上的立场遭到批评人士的指责。

反对哈格尔的人包括支持以色列的组织、新保守派人士以及他的一些共和党同事，奥巴马拒绝让步显示出他不会允许内阁人选再次受到阻挠。

上个月，美国常驻联合国代表赖斯（Susan Rice）退出国务卿角逐，因为一些共和党人严厉指责她在美国驻班加西使馆遇袭后发表的评论。

随着周末传出哈格尔将被提名的消息，共和党参议员Lindsey Graham称这是奥巴马“胆大妄为的”提名。Graham也是赖斯的批评者之一。

奥巴马一位前任助手匿名表示，这是明确向政治伙伴和对手表明第二任期态度的机会--“不再是老好人，不再是易被劝服的人”。

“这显然是一位感觉某种程度上不受选举政治拖累的总统，他认为自己有可用的政治资本，不会在这个问题上浪费任何时间，”佛罕大学政治学家Costas Panagopoulos指出。

白宫对哈格尔的提名获得参议院确认有信心，总统对高级安全职位的提名很少遭到拒绝。

不过共和党战略家John Feehery认为奥巴马在赌博，可能事与愿违，尤其是一些民主党人也反对哈格尔。哈格尔和奥巴马都反对伊拉克战争。

“总统下了大赌注。总统有时会对他们的权限过度解读，问题是现在情况是否如此，”Feehery说道。（完）