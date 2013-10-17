版本:
中国
时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 12:23 BJT

奥巴马将于周三晚签署财政议案 联邦雇员料周四上午复工

路透华盛顿10月16日 - 美国行政管理和预算办公室(OMB)主任Sylvia Mathews Burwell在声明中表示，总统奥巴马计划周三晚间签署结束财政危机的议案，而联邦政府雇员预计会在周四上午返回工作岗位。

周三稍晚，美国国会通过了一项恢复联邦政府运转以及避免债务违约的议案。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐