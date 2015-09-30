奥巴马和国会将很快就预算案展开会谈 避免政府关门

路透华盛顿9月29日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示，国会共和党领导人和白宫方面很快将会就两年期预算案展开谈判，该预算案将对明后两年的美国政府支出设定新上限。

为力保财政稳定，麦康奈尔称，他以及美国众议院议长贝纳(John Boehner)已同总统奥巴马进行了会谈。贝纳已经宣布将在10月底卸任。

麦康奈尔称，在历经多年来一次又一次的财政危机之后，两年期预算案将设定最高支出额度以及一个更可预测的进程，立法者正争分夺秒以免本周政府关门。

“总统、贝纳议长和我在上周就谈到了要开始讨论，我预期这会很快开始。”他对记者说道。

白宫也表示，既然目前国会打算在周三之后继续维持政府运作，未来料将进行两党协商。周三为当前财年结束的日期，也是2015年度支出计划到期日。

参议院的目标是希望在周三一早通过一项在10月1日至12月11日实行的临时支出法案。之后，众议院料将在周三午夜的截止期限前，快速审核并送交奥巴马签署成为法律。

“国会看起来的确有意采取必要的举措，以避免政府关门--至少是避免暂时关门，”白宫发言人Josh Earnest对记者表示。

国会民主党议员表示，他们也有意参与预算协商。“如果有任何协商会谈，我将受邀参加，”参议院民主党领袖里德表示。众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)的一名助理称，佩洛希手下的工作人员正以两党协商为基础，对主要的数字与支出补偿的讨论进行准备。

民主与共和两党对于是否上调四年前设下的支出上限，如果决定上调那么幅度会有多大、以及交换条件为何的意见并不一致。

众议院议长贝纳上周意外宣布将于10月30日辞职的消息震惊华盛顿，他在周二仍保留在其任期的最后一个月中处理主要财政问题的可能性，包括调高国家举债上限。(完)