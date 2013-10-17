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国际财经 | 2013年 10月 17日 星期四 10:36 BJT

奥巴马称将立即签署议案 恢复政府运转并提高债务上限

路透华盛顿10月16日 - 美国总统奥巴马周三称，将在议案送达白宫后的第一时间签署，以恢复政府运作和避免债务违约。

奥巴马是在参议院已表决通过、但众议院未开始表决之际发表上述言论的。他并表示，在议案签署后，政府将立即恢复运转。

奥巴马说，我们将驱散笼罩着企业和美国人民的不确定性乌云和不安情绪。(完)

(编译 侯向明； 审校 石冠兰)

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