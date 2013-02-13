奥巴马向国会施压 要求支持其就业计划

路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周二在其国情咨文中描绘了雄心勃勃的第二任任期的日程,意在推动国会支持其为中产阶层创造就业机会和改革枪支、移民法律的计划.

周二奥巴马在众议院发表国情咨文,目前其正在与共和党就税收和支出问题苦苦缠斗.

奥巴马说,美国民众并不期待政府解决每一个问题,"不过他们期待我们把国家利益放在党派利益之前.他们期待我们在可能的领域做出合理的妥协."

不过他的许多提议在获得国会批准方面料遇到困难.奥巴马提议将最低工资从每小时7.25美元提高至9美元.共和党通常予以反对,他们担心这会促使企业解雇工人.

与此同时奥巴马还支持500亿美元的基础设施重建计划,不过许多共和党人强烈反对.之前奥巴马首任任期的7,870亿美元刺激计划并未大幅拉低失业率.

"我们的经济正在创造就业,不过还是太多人没法找到全职岗位,"奥巴马说,"公司获利飙升至纪录高位,但十多年来薪资和收入变化甚微."

为了借助大选获胜的动能,奥巴马敦促国会对富裕人群加税,大幅改革移民法律,制订更为严格的枪支管控法规.在美国民众的焦点转向2014年国会选举之前,奥巴马还有大约一年的时间推动其上述提议获得国会通过.

奥巴马表示,他支持此前两党委员会提出的医疗支出削减额度,从而回应了共和党对政府针对老人和贫困人口医疗支出失控的担忧.

对于朝鲜的核试验,奥巴马说:"昨晚我们看到的类似的挑衅只会令他们进一步被孤立,我们将站在盟友的一边,加强导弹防御体系,领导全球对这些威胁采取强有力的举措."(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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