奥巴马称美国将加强导弹防御协助应对朝鲜威胁

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周二发表国情咨文时表示，美国将加强导弹防御体系，协助全球应对朝鲜造成的威胁。朝鲜不顾国际社会反对进行了第三次核试验。
奥巴马的国情咨文重点聚焦国内经济，同时也触及了一些外交政策优先目标。奥巴马称，随着阿富汗战争的结束，美国在接下来一年将从阿富汗撤军3.4万人。他还表示，希望与俄罗斯合作，削减全球核武库。
奥巴马还承认政府对反恐战略存有担忧，并表示他将与国会合作，提高“定位、拘留和起诉恐怖分子的”透明度，确保所作所为符合美国法律。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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