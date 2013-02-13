版本:
中国
时事要闻 | 2013年 2月 13日 星期三 12:01 BJT

奥巴马称美国将加强导弹防御协助应对朝鲜威胁

路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周二发表国情咨文时表示，美国将加强导弹防御体系，协助全球应对朝鲜造成的威胁。朝鲜不顾国际社会反对进行了第三次核试验。

奥巴马的国情咨文重点聚焦国内经济，同时也触及了一些外交政策优先目标。奥巴马称，随着阿富汗战争的结束，美国在接下来一年将从阿富汗撤军3.4万人。他还表示，希望与俄罗斯合作，削减全球核武库。

奥巴马还承认政府对反恐战略存有担忧，并表示他将与国会合作，提高“定位、拘留和起诉恐怖分子的”透明度，确保所作所为符合美国法律。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐