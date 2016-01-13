奥巴马发表任内最后一次国情咨文演讲

美国总统奥巴马周二发表其总统任期内最后一次国情咨文演讲，批评了共和党总统参选人的反穆斯林言论。奥巴马表示，美国经济下滑或在国际舞台上的影响变弱的说法并不属实。“政界人士侮辱穆斯林……并不会让我们更加安全，”奥巴马说道，“这是错误的。这让我们在世界眼中变得渺小。这让我们更难以实现目标。”路透