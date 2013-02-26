奥巴马呼吁各州州长说服国会 不要让减支政策启动

路透华盛顿2月25日 - 美国总统奥巴马周一呼吁各州州长向国会施压,阻止850亿美元的政府全面节支计划在周五启动,称他愿意与共和党达成妥协.

但他并未暗示将尝试开始协商或采取步骤减轻节支举措的影响.他称目前华盛顿充斥着对抗的气氛,并为此表示惋惜.

"国会中一些人盲目地反对我提出的任何意见,"他在白宫与州长们会晤之前表示.

联邦政府的官员则继续试图表明,如果减支计划启动,那些受民众欢迎的政府项目将面临多么可怕的影响.

"国会准备启动一系列不分青红皂白的自动预算削减政策,这将会放慢经济增长,减少就业并让那些本来就捉襟见肘的人们不知如何应对,"奥巴马周一对州长们表示.

随着最后期限的临近,奥巴马希望在华盛顿出席州长年会的各州州长们说服国会,与政府达成协议,打破在税收和支出问题上的僵局.

"你们在华盛顿期间,我希望你们与本州的国会代表谈一谈,清楚明白地提醒他们什么事情最紧要,"奥巴马表示,"这些节支举措并不一定要采取.国会只要稍作让步就能予以避免."

减支的实际影响很大程度上取决于持续的时间.

很多预测都基于一种可能性,即政府让雇员休无薪假以便满足减支要求.

但无薪假起码在一个月甚至更长时间都无法实施,因联邦法规规定政府要给雇员30天的通知期.

国会和白宫也有可能达成一致停止节支举措或放宽要求,否则就只能听之任之.

无论白宫还是国会议员,都没有让人有理由冀望在周五最后期限之前达成协议.(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍/龚芳)

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