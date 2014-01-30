《信报》：国情咨文扩权施政 奥巴马力谋破困局

第一轮法国大选后市场风险偏好上升--FXTM富拓
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
（1月30日社评）
美国总统奥巴马发表连任后第二份国情咨文，强调将充分行使总统行政命令权力，绕过国会落实一些争议性政策，强化执政能力。然而，奥巴马试图突破政治过程中的分权制衡，走出国会“两院之争”致施政受制的困局，在今年国会举行中期选举的形势下，有可能剧化两党之间的政治矛盾和冲突，对金融市场造成干扰。
在民望不断滑落之下，奥巴马在今年的国情咨文中，集中处理内政，缓和社会内部贫富悬殊矛盾，并声言将签发行政命令，把联邦承包商合约劳工的最低工资，由时薪7.25美元提高至10.1美元，据此向国会共和党人施压，并化解公众对他执政能力的怀疑，但此举无疑也是一场政治赌博。
共和党人众议院议长博纳已警告，如果总统的命令没有依据宪法召集通过，国会将采取行动。一旦奥巴马以行政命令强行闯关，将引发共和党在可能范围内进行反击，包括在债务上限谈判上寸步不让。
奥巴马在今年国情咨文中，以行政命令方式绕过国会执行相关政策，相信有助稳定政府的支持率，而这些“惹火”问题也容易触发共和党人群起反对，惹来公众反感，增加民主党在国会中期选举中力保参议院控制权的胜数，可谓“一箭双鵰”。
美国两党政治争拗，已令政府政策落实的可预测性大打折扣，有损主权评级的质素。如今奥巴马试图以总统行政命令来冲破困局，难免增加两党在今年国会中期选举前的明争暗斗色彩。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。