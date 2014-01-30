《信报》：国情咨文扩权施政 奥巴马力谋破困局

（1月30日社评）

美国总统奥巴马发表连任后第二份国情咨文，强调将充分行使总统行政命令权力，绕过国会落实一些争议性政策，强化执政能力。然而，奥巴马试图突破政治过程中的分权制衡，走出国会“两院之争”致施政受制的困局，在今年国会举行中期选举的形势下，有可能剧化两党之间的政治矛盾和冲突，对金融市场造成干扰。

在民望不断滑落之下，奥巴马在今年的国情咨文中，集中处理内政，缓和社会内部贫富悬殊矛盾，并声言将签发行政命令，把联邦承包商合约劳工的最低工资，由时薪7.25美元提高至10.1美元，据此向国会共和党人施压，并化解公众对他执政能力的怀疑，但此举无疑也是一场政治赌博。

共和党人众议院议长博纳已警告，如果总统的命令没有依据宪法召集通过，国会将采取行动。一旦奥巴马以行政命令强行闯关，将引发共和党在可能范围内进行反击，包括在债务上限谈判上寸步不让。

奥巴马在今年国情咨文中，以行政命令方式绕过国会执行相关政策，相信有助稳定政府的支持率，而这些“惹火”问题也容易触发共和党人群起反对，惹来公众反感，增加民主党在国会中期选举中力保参议院控制权的胜数，可谓“一箭双鵰”。

美国两党政治争拗，已令政府政策落实的可预测性大打折扣，有损主权评级的质素。如今奥巴马试图以总统行政命令来冲破困局，难免增加两党在今年国会中期选举前的明争暗斗色彩。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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