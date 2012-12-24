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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:27 BJT

奥巴马提名克里出任国务卿

美国总统奥巴马周五提名约翰·克里接替希拉里担任国务卿，称克里是“完美人选”，并相信对克里的提名能迅速在参议院通过。奥巴马迟迟未提名新国防部长人选，原本前共和党参议员哈格尔(Chuck Hagel)是热门人选，但其在许多议题上的立场备受外界抨击。路透

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