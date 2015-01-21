奥巴马国情咨文强调改造美国经济以协助中产阶级--节录

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透华盛顿1月20日 - 根据白宫提供的国情咨文讲话节录，美国总统奥巴马将于周二对全国民众表示，美国必须重塑经济，以协助中产阶级，并“告别”衰退与战争。
“此刻，经济成长、赤字缩减、产业兴盛，能源生产兴旺，我们已经从衰退中奋起，比起地球上其他任何国家，更能够自由自在地擘划我们的未来，”节录自国情咨文内容，奥巴马将如此表示。
“未来15年，甚至未来数十年，我们要扮演什么样的角色，现在端看我们的选择。”
奥巴马也将表示，美国正在阻止伊拉克与叙利亚境内伊斯兰国武装份子的推进，但这将耗费一些时日，他将敦请国会通过一项决议，授权对该组织动武。
奥巴马也将促请国会通过阻止网路攻击的法案。
“如果我们不采取行动，将使得我们的国家与经济容易受到攻击。如果采取行动，就能继续保护这些为全球人类带来无限契机的科技，”奥巴马将这么说。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。