奥巴马国情咨文强调改造美国经济以协助中产阶级--节录

路透华盛顿1月20日 - 根据白宫提供的国情咨文讲话节录，美国总统奥巴马将于周二对全国民众表示，美国必须重塑经济，以协助中产阶级，并“告别”衰退与战争。

“此刻，经济成长、赤字缩减、产业兴盛，能源生产兴旺，我们已经从衰退中奋起，比起地球上其他任何国家，更能够自由自在地擘划我们的未来，”节录自国情咨文内容，奥巴马将如此表示。

“未来15年，甚至未来数十年，我们要扮演什么样的角色，现在端看我们的选择。”

奥巴马也将表示，美国正在阻止伊拉克与叙利亚境内伊斯兰国武装份子的推进，但这将耗费一些时日，他将敦请国会通过一项决议，授权对该组织动武。

奥巴马也将促请国会通过阻止网路攻击的法案。

“如果我们不采取行动，将使得我们的国家与经济容易受到攻击。如果采取行动，就能继续保护这些为全球人类带来无限契机的科技，”奥巴马将这么说。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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