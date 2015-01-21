奥巴马国情咨文中提议简化税制

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透华盛顿1月20日 - 美国总统奥巴马周二在国情咨文中提议简化小企业税制，并对薪资水平未达最低标准的企业祭出新的罚则，以做为帮助美国中产阶级的努力。
奥巴马也施压国会解除美国对古巴贸易禁令，并授权政府通过贸易协议。
根据事先看到演说内容的高级政府官员对记者表示，奥巴马即将提出的预算案中，将规划如何终结所谓的自动减支机制(sequestration)，并藉由封锁税负漏洞的做法，为优先领域的额外投资提供款项。预算案预计在2月2日公布。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧/张荻)
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