奥巴马国情咨文中提议简化税制

路透华盛顿1月20日 - 美国总统奥巴马周二在国情咨文中提议简化小企业税制，并对薪资水平未达最低标准的企业祭出新的罚则，以做为帮助美国中产阶级的努力。

奥巴马也施压国会解除美国对古巴贸易禁令，并授权政府通过贸易协议。

根据事先看到演说内容的高级政府官员对记者表示，奥巴马即将提出的预算案中，将规划如何终结所谓的自动减支机制(sequestration)，并藉由封锁税负漏洞的做法，为优先领域的额外投资提供款项。预算案预计在2月2日公布。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧/张荻)

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