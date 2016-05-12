奥巴马与澳洲总理电话讨论钢铁过剩问题

路透华盛顿/悉尼5月12日 - 美国总统奥巴马和澳洲总理特恩布尔周四电话讨论了全球钢铁供应过剩问题。许多人指责中国生产商长期产能过剩是造成这个问题的原因。

今年稍早，中国钢铁产量创下纪录高位，因为价格上涨及利润刺激已经关闭或暂时停产的生产商恢复生产。

“两位领导人...讨论了协同解决全球钢铁供应过剩问题的必要性，”白宫在声明中称，并称这次交谈涉及了广泛的经济和国防问题。

中国是全球最大钢铁生产和出口国，也是第五大进口国，去年进口了相当于1,357万吨的粗钢。

特恩布尔称，他已经向中国高层官员提出这个问题，虽然对他们的承诺表示欢迎，但(要解决这个问题)需要的不仅是“强烈的意愿”。

“总统和我一致认为，澳洲和美国将加强合作，以确保钢铁产量过剩问题得到解决，”特恩布尔在墨尔本告诉记者。

“我们需要解决这个问题，因为维持澳洲、美国和其他国家钢铁业者的生存非常重要，并使它们不受低价钢铁出口和倾销的损害...”(完)