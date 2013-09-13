奥巴马将提名萨默斯出任下届美联储主席--日经新闻

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透东京9月13日 - 日本经济新闻周五报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席。
日经日文版引述未具名消息人士说，奥巴马(的提名决定)已进行至“最后阶段”，倾向于提名萨默斯。
日经英文版则称，奥巴马“笃定”最快在下周晚些时候提名萨默斯。
华府的讨论聚焦在奥巴马会提名萨默斯还是美联储副主席叶伦来继任美联储主席，现任主席伯南克任期将在明年1月届满。奥巴马的提名人选必须获得参议院通过。
纽约时报及华盛顿邮报本月稍早时的报导暗示，奥巴马强烈倾向于选择萨默斯。(完)
(编译 李婷仪 审校 王翔琼/王兴亚)
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