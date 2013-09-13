版本:
中国
国际财经 | 2013年 9月 13日 星期五 15:26 BJT

奥巴马将提名萨默斯出任下届美联储主席--日经新闻

路透东京9月13日 - 日本经济新闻周五报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席。

日经日文版引述未具名消息人士说，奥巴马(的提名决定)已进行至“最后阶段”，倾向于提名萨默斯。

日经英文版则称，奥巴马“笃定”最快在下周晚些时候提名萨默斯。

华府的讨论聚焦在奥巴马会提名萨默斯还是美联储副主席叶伦来继任美联储主席，现任主席伯南克任期将在明年1月届满。奥巴马的提名人选必须获得参议院通过。

纽约时报及华盛顿邮报本月稍早时的报导暗示，奥巴马强烈倾向于选择萨默斯。(完)

(编译 李婷仪 审校 王翔琼/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐