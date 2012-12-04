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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 12:01 BJT

奥巴马警告阿萨德不要使用化学武器

美国总统奥巴马周一警告叙利亚总统阿萨德不要对叙利亚反对力量使用化学武器，称如果他这麽做需後果自负。奥巴马未指明美国将如何回应。不过白宫发言人卡尼(Jay Carney)早前被问及动武是否会为美国的选择之一时曾表示，美国正在制定应急方案。路透

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