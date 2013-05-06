奥巴马称无意向叙利亚派出地面部队

美国总统奥巴马周五表示，他预计不存在向叙利亚派遣美军地面部队的可能，并概述了如何判断叙利亚政府是否在内战中动用了化学武器。奥巴马坚称，美国在处理叙利亚问题时不排除任何可能，但明确表示并不倾向于向叙利亚派遣地面部队。路透