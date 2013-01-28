美国总统奥巴马权衡军事干涉叙利亚的结果

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月27日 - 美国总统奥巴马称，他一直在仔细权衡美国军事干涉是否有助于解决叙利亚流血冲突、还是会导致局势恶化。

据周日公布的两次采访，奥巴马就批评人士指责美国没有充分介入叙利亚问题作出回应。据联合国官员称，叙利亚冲突已造成数千人丧生，数百万人流离失所。

美国曾呼吁叙利亚总统阿萨德下台，并承认了叙利亚反对派联盟，但并没有授权向叙利亚反抗力量提供武器。

“面对像叙利亚这样的情况，我必须自问：我们能改变这种情况吗？”奥巴马接受《新共和》（The New Republic）采访时说。采访内容刊载在该杂志网站上。

奥巴马称，由于国防部的力量用于支持仍在阿富汗的军队，他必须权衡军事干涉叙利亚的效果。

“这（军事干涉）会不会引发更严重的暴力，或者导致使用化学武器？怎样才能为阿萨德后的稳定政权提供最好的前景？”

对于叙利亚问题，奥巴马称美国政府希望确保他们的行动不会适得其反。

“我们在未经审视前不会投入人力……在没有考虑各种后果前，我们不会采取行动，”奥巴马对CBS说。（完）