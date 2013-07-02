奥巴马非洲之行试图加强美国与非洲的商业联系

路透达累斯萨拉姆7月1日（记者 Mark Felsenthal/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周一访问坦桑尼亚，试图加强美国与非洲的经济合作。

三个月前，中国国家主席习近平上任后不久即到访达累斯萨拉姆。很多非洲人认为，奥巴马的非洲三国之行是试图追赶中国。达累斯萨拉姆是奥巴马此行的最后一站。

奥巴马此行始于塞内加尔，第二站是南非。他在南非称，中国在非洲的角色并不威胁美国，但告诉非洲人应该确保投资人消耗原材料的同时也回报非洲。

美国计划投资70亿美元帮助非洲应对供电不足的问题。周二，奥巴马参观了美国Symbion从2011年起在坦桑尼亚运营的一家独立电厂。他表示，美国还在吸引约90亿美元的民间投资。

奥巴马重申，美国希望不只是非洲的一个援助提供者，还想帮助非洲。

“最终目标是，非洲为非洲人民建设非洲，”奥巴马在记者会上说道。

坦桑尼亚总统基奎特（Jakaya Kikwete）开玩笑称：“美国做得足够了吗？美国已经做了很多，但是如果我说他们做得足够了，那么（奥巴马）总统将不再理会我的新要求了。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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