奥巴马去年收入缩水 纳税率为18.4%

资料图片显示奥巴马在佛吉尼亚与民众见面，其中一人手持奥巴马的作品。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿4月12日（记者 Jeff Mason/Kevin Drawbaugh） - 根据美国白宫日前公布的奥巴马报税单，2012年奥巴马缴纳的有效联邦税率为18.4%，奥巴马畅销书作的收入因其竞选总统连任而下降。

去年，奥巴马及夫人米歇尔调整后的总收入为608,611美元，较2011年的789,674美元下降；去年的纳税总额为112,214美元，2011年则为162,074美元。

奥巴马夫妇去年的总收入为662,076美元，较2011年的总收入844,585美元几乎下降22%。

奥巴马作为总统的年薪为40万美元。但据白宫官员称，扣除健康保险税前金额后，奥巴马申报的2011年和2012年的年薪收入为39.48万美元。

奥巴马所写书籍销量下降，导致他的外部商业收入明显缩水。2012年，奥巴马夫妇的商业收入为258,772美元，较2011年的441,369美元下降。

与初当总统时相比，奥巴马的书作销量锐减。2009年，奥巴马来自书籍销售的商业收入约为520万美元。

去年，奥巴马夫妇向慈善机构捐款150,034美元，相当于他们调整后总收入的25%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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