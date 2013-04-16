奥巴马去年收入缩水 纳税率为18.4%

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透华盛顿4月12日（记者 Jeff Mason/Kevin Drawbaugh） - 根据美国白宫日前公布的奥巴马报税单，2012年奥巴马缴纳的有效联邦税率为18.4%，奥巴马畅销书作的收入因其竞选总统连任而下降。
去年，奥巴马及夫人米歇尔调整后的总收入为608,611美元，较2011年的789,674美元下降；去年的纳税总额为112,214美元，2011年则为162,074美元。
奥巴马夫妇去年的总收入为662,076美元，较2011年的总收入844,585美元几乎下降22%。
奥巴马作为总统的年薪为40万美元。但据白宫官员称，扣除健康保险税前金额后，奥巴马申报的2011年和2012年的年薪收入为39.48万美元。
奥巴马所写书籍销量下降，导致他的外部商业收入明显缩水。2012年，奥巴马夫妇的商业收入为258,772美元，较2011年的441,369美元下降。
与初当总统时相比，奥巴马的书作销量锐减。2009年，奥巴马来自书籍销售的商业收入约为520万美元。
去年，奥巴马夫妇向慈善机构捐款150,034美元，相当于他们调整后总收入的25%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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