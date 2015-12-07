奥巴马承认美国受到恐怖主义威胁 誓言战胜威胁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月6日（记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周日称，将追捕策划对美国发动武装袭击的人。加州枪击案引发对美国防范国内极端主义的新质疑后，奥巴马试图安抚美国人。
奥巴马罕见地在总统办公室发表讲话，试图反驳外界不断增加的指责，即在保护美国不受“伊斯兰国”武装组织的攻击上，他行事不够果断，但他在应对策略上没有提出重大改变。
“恐怖主义的威胁是真实的，但我们会战胜它，”奥巴马在面向全国的电视讲话中称。
四天前，28岁在美国出生的Syed Rizwan Farook和他29岁的巴基斯坦裔妻子Tashfeen Malik在加州圣贝纳迪诺市（San Bernardino）一个假日派对上开枪，造成14人死亡。他们在随后几个小时与警方交火时被击毙。
奥巴马谴责枪击事件是“企图杀害无辜者的恐怖主义行径”，并称这是对抗伊斯兰武装分子的“新阶段”。
奥巴马指出，没有证据显示枪击事件是受海外武装组织指使的或是更大国内阴谋的一部分。
奥巴马警告不要对国内的恐怖主义威胁反应过度。
“我们不能让对抗被定义为美国和伊斯兰之间的战争，互相反目，”奥巴马说道，暗指共和党总统参选人特朗普等人的煽动性言论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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