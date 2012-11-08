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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 17:07 BJT

奥巴马将於11月19日访缅--消息人士

缅甸政府高层一消息人士周四表示，美国总统奥巴马计划在11月19日访问缅甸，会见缅甸总统吴登盛(Thein Sein)和诺贝尔和平奖获得者昂山素季。 奥巴马的访问将是国际社会对缅甸在文官政府领导下转型的进一步认可。

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