奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美 以加快楼市复苏

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿8月5日 - 美国白宫表示，奥巴马总统将在周二的演讲中提议整顿美国的抵押贷款金融体系，对这个错综复杂且看法两极分化的问题发布意见。抵押贷款金融问题是2007-2009金融危机的主要根源，目前继续在拖累经济复苏。
政府高级官员称，奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美，以一个新体系取而代之在该体系之下，民间市场从银行购买部分房屋贷款，并将其打包为证券出售给投资者。抵押贷款证券化被认为是推动资本流入楼市和借款人获得信贷的关键。
根据官员和白宫声明的说法，政府的角色将缩减为提供某种形式的保险或担保，以及进行相关监管。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。