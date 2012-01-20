奥巴马下令简化美国签证申请手续

美国总统奥巴马周四下令简化赴美签证申请手续，以提振旅游业并创造就业。此举重点面向来自日益富庶的中国与巴西的游客。奥巴马在佛罗里达州的迪士尼主题公园宣布了这项改革方案。佛罗里达州的经济主要依赖旅游业，该州还是11月大选的关键战场。路透