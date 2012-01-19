奥巴马下令简化美国签证申请手续

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透奥兰多1月19日电（记者 lister Bull）---美国总统奥巴马周四下令简化赴美签证申请手续，以提振旅游业并创造就业。此举重点面向来自日益富庶的中国与巴西的游客。
奥巴马在佛罗里达州的迪士尼主题公园宣布了这项改革方案。佛罗里达州的经济主要依赖旅游业，该州还是11月大选的关键战场。
美国的旅游行业和商业社团长期以来一直呼吁放宽自911事件後加强的签证限制。
奥巴马站在迪士尼主题公园魔法王国（Magic Kingdom）的“大街”上表示，他正在对签证政策作出调整，以试图协助刺激就业增长。
“我希望美国成为世界头号旅游大国。来美国观光旅游的人越多，重返工作岗位的美国人就会更多，情况就是这麽简单。”
签证政策变化是奥巴马推出的最新举措，目的是向选民展示他对提振依然低迷的就业市场的重视。
奥巴马称，新的措施将有助於减少签证申请中的繁文缛节，让外国游客更容易赴美观光旅游。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。