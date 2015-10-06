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国际财经 | 2015年 10月 6日 星期二 09:00 BJT

奥巴马称TPP协议提供一个公平竞技场

路透华盛顿10月5日 - 美国总统奥巴马周一表示，周一达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)将为美国工人和企业“提供一个公平的竞技场”。

在周一的声明中，奥巴马称在他签署协定之前，美国人民将有数月的时间审视协定。

目前协定将提交给美国国会审议。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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