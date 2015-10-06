奥巴马称TPP协议提供一个公平竞技场

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿10月5日 - 美国总统奥巴马周一表示，周一达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)将为美国工人和企业“提供一个公平的竞技场”。
在周一的声明中，奥巴马称在他签署协定之前，美国人民将有数月的时间审视协定。
目前协定将提交给美国国会审议。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。