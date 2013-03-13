奥巴马：需以有力的贸易协议促进经济增长

路透华盛顿3月12日 - 美国总统奥巴马周二表示，与亚太地区10个国家以及欧洲签订新的贸易协议是他第二个任期内的重要工作，希望藉此促进经济成长并创造就业。

“我们发现，此次经济复苏过程中的很多经济成长和新就业机会都是受出口驱动的，”奥巴马说。

“现在的问题是我们如何才能维持这种动能。其中一部分是要确保我们达成有力的贸易协议。”

目前，奥巴马政府希望在年底前与亚太地区10个国家完成有关泛太平洋伙伴关系的谈判，并于6月与欧盟展开自由贸易谈判。

美国贸易代表柯克表示，白宫会很快将美国与欧盟举行贸易谈判的计划知会国会，这是一个程序上的步骤，可以让国会议员在实际谈判开启之前参加讨论。

该谈判料将很艰难，因为美国与欧盟在食品安全和其他监管方面采取的方式不同，这限制了美国农产品和其他商品出口到欧洲。

奥巴马说，他相信欧洲的经济衰退令其比过去“更渴望达成协议”，因此更乐意解决美国关心的问题。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，他将请欧盟27个成员国授权他起草协商草案，这决定着他以后与美国谈判时的运筹空间。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李爽)

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