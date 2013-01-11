《美国政经分析》奥巴马的新财长人选虽精于预算,但金融和监管经验不足

* 杰克卢的金融经验有限,但善于学习

* 有人担心他不会是一个严厉的监管者

* 他在华盛顿的圈子之外名气相对较小

* 国际金融官员对其也知之甚少

撰稿/Rachelle Younglai/Sarah N. Lynch

路透华盛顿1月10日 - 美国总统奥巴马周四打破常规,提名一位预算方面的专家担任美国财政部长.但由于被提名人在国际和金融方面的经验不足,可能留下过渡期不太顺利的隐患.

奥巴马提名白宫幕僚长杰克卢执掌财政部,而此时白宫即将与国会展开另一轮艰苦谈判,以使美国走上一条稳健的财政道路.

提名曾做过两任白宫预算主管的杰克卢担任财长,可见奥巴马对当前预算斗争的重视.

如果参议院如外界普遍预期,通过杰克卢的提名,那么他最紧迫的任务就是确保国会及时提高债务上限,以避免美国债务违约并引发评级下调.

奥巴马选择了这位来自华府内部的人士担任财长,可能使财政部在金融市场、监管和国际经济等关键领域的工作存在不足之处.

现任财长盖特纳曾担任纽约联邦储备银行总裁,该职位的部分工作就是与华尔街沟通,以及监管大银行.此外,盖特纳还在克林顿政府的财政部和国际货币基金组织(IMF)担任过重要职务.

在盖特纳之前的上任财长,是前高盛执行长保尔森(Hank Paulson),他也是深谙华尔街之道,在克林顿主政时他也是盖特纳的老板.

"大家公认杰克卢够资格担任美国财长,"左倾团体Better Markets的执行长Dennis Kelleher表示.该团体支持强化金融监管.

"要担心的是他是否会完全致力于快速全面贯彻金融改革,并重新规范华尔街."

**华尔街经历短暂**

银行家和其他金融服务企业高层主管私下都表达了对杰克卢欠缺金融市场经验的担忧,即使他曾经在华尔街工作过两年.前联邦存款保险公司(FDIC)董事长贝尔(Sheila Bair)周三对CNBC电视台表示,"如果是视角再宽一点的人选会更好."

众所周知杰克卢有管理长才,他先是出任美国国务院副国务卿,之后又升任预算办公室主任,而在出任这些职务前接受参议院审查时,他也承认自己的金融经历不足.

在参议院预算委员会于2010年9月举行的听证会上,参议员Bernie Sanders要求他对放松监管是否是2007-09年金融危机的主要原因发表看法.

"我并不认为自己是某些金融领域的专家,"杰克·卢回应道,"我拥有金融业管理方面的经验,但作为投资顾问并无经验."

"我个人并不清楚放松监管在推动金融危机上发挥了多大作用,但你知道,我并不认为放松管制是导致金融危机的直接原因,"他补充道.

以上言论让支持收紧监管的独立议员Sanders感到不悦.他当时投票反对提名杰克卢担任预算主管,并在周四表示将继续反对他的任命案.

虽然杰克卢的提名料将获得确认,但他可能会面临强烈的反对声,这些声音来自于Sanders等支持监管的左倾议员,以及在过去预算谈判中与他起冲突的共和党人.

在华尔街供职期间,杰克卢曾先后担任过花旗集团全球财富管理部门首席运营官和Citi Alternative Investments首席运营官(营运长,COO)之职.首席运营官基本上是一个管理职位,无需像投资者组合经理那样做出投资决定.

"我发现他所负责的事务在他接任之后运作得更好了,"将杰克卢纳入麾下的时任花旗集团财富管理部门主管Todd Thomson称,"在跨组织工作及使人们通力合作解决问题方面,他都非常擅长".

杰克卢加入花旗,是受到了时任花旗集团执委会主席的前美国财长鲁宾的推荐,两人在共同为克林顿政府效力时相识.

**谁是杰克卢??**

在华府政治圈之外,少有人知道杰克卢是谁.路透请亚欧多位财经官员给予其评价时,大多数人对他都很陌生.

"圈内人应该会知道谁当过行政管理和预算办公室(OMB)主任.但我对他完全陌生,"20国集团(G20)一位官员说.

身为财政部长,杰克卢不仅需代表美国站上全球舞台,还需面对诸如中国崛起的经济力量、欧债危机等微妙的国际经济问题.

一位参与处理欧债危机的欧元区官员说,他对欧巴马的人选乐观其成.

"杰克卢是经验丰富的财政政策专家,这释出了美国将会严肃看待赤字及财政政策的讯号,"这位官员说.

如果杰克卢的提名获得确认,他也将成为掌管金融稳定监管委员会(FSOC)的主席.FSOC是相当新的机构,是由美国银行业及市场最高监管者所组成的小组.

在FSOC中,即使所有委员会成员均持反对意见,主席也有权否决FSOC的动议.

**快速学习者**

现年57岁的杰克卢被认为是一位善于快速学习的人.

早在上世纪八十年代他担任众议院议长Tip O'Neill的政策顾问时,就被视作一颗冉冉升起的政治新星.

美国证券交易委员会(SEC)前主席Arthur Levitt称,杰克卢能够处理任何问题,缺乏监管经验不会成为一个问题.

Levitt表示,在他推动降低审计利益冲突的法规实,共和党曾威胁削减SEC的预算,当时杰克卢是SEC的坚定支持者.

"从投资者角度而言,就我能想到的人选中,杰克卢可能是最佳人选了,"他称.

美国最大商业游说机构美国商会,以及其他有影响力的贸易和游说团体也表示,杰克卢具备担任财长的能力.

杰克卢的任命给奥巴马政府带来压力,须找到具备商业和金融经验的副财长,以配合深谙国会和预算问题的杰克卢.目前副财长沃林料将在确保顺利交接后离开.

"杰克卢的身边有了解市场的人是很重要的,"美国商会副总裁Tom Quaadman程."因此我认为从一定程度上说,他选择谁当副财长更为动见观瞻."(完) (编译 李春喜/戴素萍/许娜/李婷仪/石冠兰;审校 程琳/张明钧)