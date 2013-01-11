美国政经: 总统奥巴马提名白宫幕僚长杰克·卢为下任财长

该委员会级别最高的共和党参议员Orrin Hatch表示,他计划就政府的减支策略向杰克·卢发问.共和党坚持必须把这个问题弄清楚后才能同意调高债务上限.

奥巴马曾誓言债务上限问题没有谈判余地.政府债务最早2月中旬就可能触及上限.

Hatch在声明中称,"卢先生很有必要简要说明政府计划如何应对债务不可持续的问题,应该削减哪些联邦支出,需要进行什么样改革来使我们的财政状况变得有序."

盖特纳赞扬杰克·卢"判断力独到、面对压力沉着冷静、(在美国经济政策方面)成绩杰出且经验丰富."

一些分析师曾质疑杰克·卢在国际金融问题和银行业监管方面是否具备足够经验.

但白宫强调杰克·卢在国务院任职期间获得了处理国际事务方面的经验,并因曾经担任花旗集团 董事总经理而"与商界建立了良好关系".

美国商会总裁Thomas Donohue对记者表示,他认为杰克·卢"业务熟练",是一个"强硬的人".

Donohue称,"我认为杰克·卢将做得很好."(完) (编译 王丽鑫/王新亚/王翔琼; 审校 程琳)