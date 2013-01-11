杰克·卢签名潦草让奥巴马始料未及

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿1月10日（记者 Jeff Mason） - 值得庆幸的是，字迹清晰并非晋升至白宫最高层的前提条件。
美国总统奥巴马周四开玩笑道，他考虑收回提名白宫幕僚长杰克·卢（Jack Lew）担任下任财长的决定。之前媒体报导令奥巴马注意到杰克·卢书写的圈套圈的签名无法辨识。
美国财长的签名将被印刷在美元钞票上，这似乎会令奥巴马稍作犹疑。
“我还从没有注意到杰克的签名……昨天媒体曝出他的签名时，我考虑取消我对他的提名，”奥巴马在白宫面对众多等待其宣布杰克·卢升职人群的欢笑声中说道。
奥巴马称，“杰克向我保证，他会努力让至少一个字母能被认出来，以不贬损我们的货币。”
杰克·卢的签名由几个连续的不像字母的圆圈组成。日前有关他可能正式获提名的新闻出现后，他的签名周三引发了博主和其他媒体热议。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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