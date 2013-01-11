杰克·卢签名潦草让奥巴马始料未及

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月10日 - 值得庆幸的是，字迹清晰并非晋升至白宫最高层的前提条件。
美国总统奥巴马周四开玩笑道，他考虑收回提名白宫幕僚长杰克·卢（Jack Lew）担任下任财长的决定。之前媒体报导令奥巴马注意到杰克·卢书写的圈套圈的签名无法辨识。
美国财长的签名将被印刷在美元钞票上，这似乎会令奥巴马稍作犹疑。
“我还从没有注意到杰克的签名……昨天媒体曝出他的签名时，我考虑取消我对他的提名，”奥巴马在白宫面对众多等待其宣布杰克·卢升职人群的欢笑声中说道。
奥巴马称，“杰克向我保证，他会努力让至少一个字母能被认出来，以不贬损我们的货币。”
杰克·卢的签名由几个连续的不像字母的圆圈组成。日前有关他可能正式获提名的新闻出现后，他的签名周三引发了博主和其他媒体热议。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。