杰克·卢签名潦草让奥巴马始料未及

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月10日 - 值得庆幸的是，字迹清晰并非晋升至白宫最高层的前提条件。

美国总统奥巴马周四开玩笑道，他考虑收回提名白宫幕僚长杰克·卢（Jack Lew）担任下任财长的决定。之前媒体报导令奥巴马注意到杰克·卢书写的圈套圈的签名无法辨识。

美国财长的签名将被印刷在美元钞票上，这似乎会令奥巴马稍作犹疑。

“我还从没有注意到杰克的签名……昨天媒体曝出他的签名时，我考虑取消我对他的提名，”奥巴马在白宫面对众多等待其宣布杰克·卢升职人群的欢笑声中说道。

奥巴马称，“杰克向我保证，他会努力让至少一个字母能被认出来，以不贬损我们的货币。”

杰克·卢的签名由几个连续的不像字母的圆圈组成。日前有关他可能正式获提名的新闻出现后，他的签名周三引发了博主和其他媒体热议。（完）