奥巴马的峰会之行并不总是“按剧本走”

路透吉隆坡11月22日（记者 Matt Spetalnick） - 从土耳其到菲律宾、马来西亚，美国总统奥巴马此行经常偏离“剧本”。

奥巴马原本应该已经展示了他长期承诺的战略重心移向亚洲所带来的益处，但他大部分时间却专注于伊斯兰武装分子的袭击。

白宫助手曾私下表示，选择的时间点差极了。

数年来，奥巴马都难以证明他的战略重心移向亚洲是真实的。他们原本希望获得更大的推动力，因为该战略已经开始显现效果，包括TPP的签署和意在反击中国崛起而扩大的安全联系。

但正如一名官员所说，事情并没有按计划发生。

奥巴马周日将结束参加四个峰会的行程返回华盛顿，他面临艰难的挑战，没有什么好的选择。

美国国内对“伊斯兰国”采取更严厉措施的呼声越来越大，大部分共和党人和一些民主党人没有显示出放弃阻止美国接受更多叙利亚难民的迹象。

这些问题在八天的海外行程中一直困扰着奥巴马，他和他的助手们需要给出他们的合理说法。

一贯冷静的奥巴马出人意料地表示了愤怒，称国内的政客“歇斯底里”，试图通过阻止叙利亚难民儿童前往美国而获得政治分数。

奥巴马出席了在土耳其安塔利亚举行的20国集团峰会、在菲律宾首都马尼拉举行的亚太经合组织会议和在马来西亚吉隆坡举行的东亚峰会和东盟峰会。

周六就是奥巴马偏离“剧本”的一个例子。

他在东盟峰会间隙发表演讲，原本要专注于推进TPP，但他却以更严厉的反恐言论开头，因为马里酒店劫持案出现新的细节。

他誓言美国将“不屈不挠”，称：“我们将继续铲除恐怖分子的网络。”

这些都凸显奥巴马的亚太“再平衡”战略一直受到地缘政治的影响，不稳定的中东无法被忽视。

即使是在奥巴马能够专注于亚洲问题的时候，他有时似乎也会猝不及防。

奥巴马在吉隆坡与东南亚年轻人进行问答活动时，一名年轻的马来西亚人称，TPP是“非常精英主义的协议”，要求奥巴马为TPP进行辩护；此前这样的活动中奥巴马往往面对的是仰慕者的简单提问。

另外一名提问者施压奥巴马向马来西亚总理纳吉布提出腐败和人权问题，奥巴马承诺他“一定”会这么做。

奥巴马小心地避免公开大力指责纳吉布，不过他与纳吉布私下会面时提出了这些问题；奥巴马周六还会见了马来西亚社会活动人士，听取他们的担忧。

（完）