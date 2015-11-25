奥巴马与土耳其总统均认为需要缓解土俄紧张局势

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月24日 - 美国白宫称，奥巴马总统和土耳其总统埃尔多安周二通过电话讨论了降低与俄罗斯紧张局势的问题。此前土耳其在与叙利亚边界附近击落了一架俄罗斯战机。
白宫声明称，奥巴马表示“美国和北约支持土耳其保卫主权的权力”。
“两国领导人认同降低紧张局势的重要性，并将寻找办法确保此类事件不再发生，”声明称。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。