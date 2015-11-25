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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 10:09 BJT

奥巴马与土耳其总统均认为需要缓解土俄紧张局势

路透华盛顿11月24日 - 美国白宫称，奥巴马总统和土耳其总统埃尔多安周二通过电话讨论了降低与俄罗斯紧张局势的问题。此前土耳其在与叙利亚边界附近击落了一架俄罗斯战机。

白宫声明称，奥巴马表示“美国和北约支持土耳其保卫主权的权力”。

“两国领导人认同降低紧张局势的重要性，并将寻找办法确保此类事件不再发生，”声明称。(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)

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