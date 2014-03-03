奥巴马需在乌克兰问题上小心应对俄罗斯--美国前防长

路透华盛顿3月2日（记者 Phil Stewart） -美国前国防部长罗伯特·盖茨周日称，总统奥巴马在对俄罗斯控制乌克兰克里米亚半岛做出反应的时候，需要提前考虑两三步。

盖茨是俄罗斯问题专家，曾任中情局局长，他给奥巴马描绘了一幅艰难的前景图：美国的欧洲盟国可能怒气冲冲，但无法用强有力的行动践行言论，俄罗斯总统普京则认为他占有上风。

“在普京看来，他胜券在握。他将自己处于这样的位置：叙利亚化学武器协议我们需要他，伊朗核项目我们也需要他。”盖茨在接受路透电话采访时说道。

“为了将我们的（军事）装备运出阿富汗，我们需要俄罗斯。”

当被问到他会就乌克兰危机给奥巴马提出怎样的建议时，盖茨提到了2008年格鲁吉亚战争的经验，他说当时美国希望采取比欧盟盟国更加强力的经济和政治措施。

“因为我们倾向于采取比我们的（欧洲）盟国更加激进的反应，我们存在被孤立的风险。这是总统需要注意的一点。”

盖茨还表示，奥巴马需要注意自己未来几天的言论，“措辞越强烈，强力行动的预期就会越高，即使行动对政治和经济的影响有限”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。