奥巴马称希望以外交途径解决乌克兰危机

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿4月14日 -美国总统奥巴马周一对俄罗斯总统普京表示，美国倾向于通过外交途径解决乌克兰危机，但指责俄罗斯采取了“无益于”外交解决的行动。
“总统明确指出，我们更愿意通过外交途径解决问题，但俄罗斯的行动既与之不符，也没有帮助，”一名高级政府官员谈及两国领导人的通话时称。
这名官员表示，奥巴马对普京称，乌克兰政府已经提出了“实际方案”来解决把权力分散至地方政府的问题。
“这是乌克兰自己决定的事情，”该官员称。“我们一直并将继续支持一个有包容性的进程。”
这名官员称，奥巴马应普京的要求进行了通话，并进行了“坦率和直接的”交谈。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。