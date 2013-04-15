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时事要闻 | 2013年 4月 16日 星期二 07:12 BJT

奥巴马称将彻查波士顿爆炸事件的元凶和原因

路透华盛顿4月15日 - 美国总统奥巴马周一郑重宣布，美国将找出波士顿爆炸案的元凶，并将其绳之以法。

“我们仍不知道这起爆炸案的元凶和原因，在我们把整件事情了解清楚之前，大家不应草率下结论，”奥巴马在电视声明中称，“但毋庸置疑，我们将彻查此案，搞清楚谁是元凶以及他们为什么要这么做。”

波士顿爆炸事件后，美国总统奥巴马称已指示联邦政府在必要时加强对美国的安防。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)

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