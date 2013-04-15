奥巴马称将彻查波士顿爆炸事件的元凶和原因

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透华盛顿4月15日 - 美国总统奥巴马周一郑重宣布，美国将找出波士顿爆炸案的元凶，并将其绳之以法。
“我们仍不知道这起爆炸案的元凶和原因，在我们把整件事情了解清楚之前，大家不应草率下结论，”奥巴马在电视声明中称，“但毋庸置疑，我们将彻查此案，搞清楚谁是元凶以及他们为什么要这么做。”
波士顿爆炸事件后，美国总统奥巴马称已指示联邦政府在必要时加强对美国的安防。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。