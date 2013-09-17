奥巴马不惧政府关门威胁 美府院预算之争再起

路透华盛顿9月16日 - 美国总统奥巴马周一警告国会中的共和党人士，他不会磋商延长美国举债上限问题。债务上限最后期限日益临近，该问题是即将上演的预算斗争的一部分。

奥巴马在花费数周应对叙利亚危机后，注意力转向国内政策。他指责政治对手威胁关闭联邦政府，并企图给始于10月1日的2014财年预算资金附加条件。

他正面临又一场预算之争。国会共和党人士企图强迫进一步削减支出，并取消向2010年医改法案提供资金。该法案是奥巴马的标志性成就，目前正在艰难展开。

2011年时的预算纠纷可能重演，当时由于共和党人士反对上调债务上限，差一点使美国陷入债务违约。

“很遗憾，总统今天没能超越党派之争，”美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示，“相反，他应该通过两党合作方式来解决美国的支出问题，以前来自两党的总统都是这样做的。”

美国财政部料将最快在10月中旬用尽避免超出16.7万亿美元债务上限的手段。如果不提高该上限，美国将无法支付其全部账单，并且发生违约。

奥巴马称“同样一群人上次威胁要这样做，”当时仅是关于债务违约的谈论就导致股市陷入数月的跌势，并拖慢了美国经济增长。

“我不会对美国是否遵守承诺和履行义务的问题进行磋商。我不会就美国的十足信用进行磋商，”他表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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