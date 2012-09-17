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国际财经 | 2012年 9月 17日 星期一 12:21 BJT

奥巴马将针对中国汽车业补贴问题诉诸WTO--白宫官员

路透华盛顿9月16日电---一位白宫官员周日表示,美国总统奥巴马将针对中国对其汽车行业提供不公平的政府支持发起贸易诉讼.

这位官员称,奥巴马周一将在俄亥俄州的竞选活动中宣布,他将针对中国非法补贴汽车及零配件向世界贸易组织(WTO)提起诉讼.

俄亥俄州对汽车业的依赖很重,而且在政治上具有重要影响力.

奥巴马称,北京滥用贸易法,对美国汽车出口徵收了逾30亿美元的关税.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦/张涛

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