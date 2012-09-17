奥巴马将针对中国汽车业补贴问题诉诸WTO--白宫

一位白宫官员周日表示，美国总统奥巴马将针对中国对其汽车行业提供不公平的政府支持发起贸易诉讼。该官员称，奥巴马周一将在俄亥俄州的竞选活动中宣布针对中国非法补贴汽车及零配件向WTO提起诉讼。俄亥俄州对汽车业的依赖度很高。