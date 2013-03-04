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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 14:20 BJT

奥巴马正式下令美国政府全面削减支出

美国总统奥巴马周五晚间正式下令美国政府全面削减支出，政府机关从周六开始至10月1日间削减总额850亿美元的预算。此前奥巴马与共和党国会议员未能就避免自动减支达成协议。美国防长哈格尔指出，削减支出使其所有的任务均面临风险。路透
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