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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 11:13 BJT

奥巴马威胁将否决共和党“B计划”

美国政府预算协商周三似乎陷入僵局，总统奥巴马指责共和党人只因为对他有成见，就坚持不做出让步。而共和党则批评奥巴马“不理性”。年底最后期限已经进入倒数阶段，奥巴马与美国众议院议长贝纳力图达成协议，以避免自动启动的增税减支措施引发美国经济衰退。路透

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