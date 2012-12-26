奥巴马将缩短假期 继续预算谈判

* 奥巴马将于周三晚间离开夏威夷

* 待奥巴马回到华盛顿即继续艰辛的财政悬崖谈判

* 总统或为达成协议向参议院民主党领袖里德求助

路透火奴鲁鲁12月25日 - 白宫周二表示,美国总统奥巴马将于周三提前结束在夏威夷的休假,回到华盛顿,与国会一道解决未完成的"财政悬崖"谈判.

时间逐步逼近1月1日最后期限,但旨在避免税率骤然上调和支出大幅削减的努力却已停滞,这令全球金融市场忧心不已.

奥巴马和国会议员上周五因圣诞节假期离开华盛顿,令避开这场财政灾难的谈判陷入僵局.

当奥巴马周四早间回到华盛顿时,焦点将转向美国参议院.上周众议院共和党人未能通过自己党派提出的预算措施.

奥巴马料将就迅速达成协议向深得其信任的民主党盟友--参议院民主党领袖里德求助.

一位高级政府官员周一称,本周伊始白宫助手开始与参议院民主党议员讨论年底预算措施细节.

总统还至少需要得到美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)的默许,才能确保共和党批准该议案.

然而这一措施可能并不包含艰难的减支内容.如果不能达成协议,目前尚不清楚总统如何应对明年初生效的严厉的政府全盘减支问题.

麦康奈尔在这一进程中一直表现谨慎.他的发言人曾表示,现在该是参议院民主党人采取下一步行动的时候了.

一旦在参议院获批后,财政悬崖相关立法还必须赢得足够的两党支持来赢得众议院的批准.

保守派共和党人从根本上拒绝任何增税举措,已取消支持该措施,他们不会投赞成票.而要想在参议院通过议案,需要一些共和党人士的投票.

**周四成为令人瞩目的一天**

参议院定于周四重新开会,但议程中却没有针对财政悬崖引发全面减支增税问题的讨论.

众议院本周没有任何日程安排,但议员们已被告知,可能会接到通知要求48小时内返回,因此从理论上说众议院周四也有可能重新开会.

奥巴马和家人周六早上抵达夏威夷,并一起度过了圣诞假期.第一夫人米歇尔和他们的两个女儿将继续留在夏威夷,说明总统希望达成协议后立刻回来与之团聚.

在谈判尚未陷入困境的时候,奥巴马原计划在夏威夷待到1月的第一周.夏威夷是奥巴马的出生地.

但许多观察人士对国会议员能否在今年仅余的最后几天里达成协议感到悲观,此前议员们也是几度接近达成一致,最后却以协商失败而告终.

若最终未能在截止期限前达成协议,影响可能首先反映在金融市场上,此前众议院议长贝纳提出的"B计划"遭到失败,引发金融市场的动荡.

奥巴马上周初曾提出一项提议,对年收入超过40万美元的家庭提高征税,门槛较先前的25万美元有所提高,但贝纳不为所动,仍然提出了自己的方案.(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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