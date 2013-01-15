奥巴马拒绝以减支换取上调债务上限

焦点：美国远期原油期货成交量激增，受亚洲需求和对冲操作带动
路透纽约4月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)周四称，2016年美国原油期货成交量和未平仓合约激增，特别是来自亚洲的买家和锁定产量的页岩油公司均表现出对远期合约的青睐。
路透华盛顿1月14日 - 美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题,拒绝以削减政府支出换取上调举债上限.
"如果目标是确保我们对债务和赤字负责--如果谈这个,我愿意进行对话,"奥巴马称."如果拿美国民众来要挟,我绝不进行对话,"他在记者会上称.
共和党领导人迅速重申其要求,即上调举债上限同时必须削减支出.
在达成避免所谓财政悬崖的一项协议后,奥巴马又要与国会共和党人在财政问题上交锋.
有三件事的最后期限落在2月末:需要上调债务上限,"财政悬崖"协议暂时延缓的自动大幅减支措施,以及临时政府融资措施到期.
若不能上调债务上限,美国可能出现债务违约.
一些共和党人士已经表示,他们将要求削减同等规模的支出,来换取任何债务上限的增加.奥巴马意外召开的记者会可能意在先发制人,希望能影响共和党议员计划在本周晚些时候召开的对策会议.
许多共和党议员已表示,他们将愿意看到美国债务违约或政府关闭,以迫使奥巴马政府接受比白宫希望的幅度更大的减支.
奥巴马称,他将同意就削减美国预算赤字的举措进行商讨,但他亦明确指出,希望与上调债务上限的讨论分开.他坚持其立场,认为减赤应该包括提高财政收入的举措,不能单单依靠减支.
奥巴马新闻发布会结束后不久,美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)就在声明中称,奥巴马必须"认真对待减支,应对债务上限之际正是这么做的最佳时机."
美国众议院议长贝纳(John Boehner)称,"若不同时削减政府支出,美国人民将不会支持上调债务上限."
若国会未能上调美国债务上限,财政部就将无法借钱来支付政府应付款项,导致债务违约.若果真违约,将损及美国的信用,而且会给全球金融市场带来广泛影响.
2011年围绕调高债务上限的长时间角力使美国濒临违约,最终导致信用评级遭调降及金融市场乱局,这亦放缓了美国经济复苏的进程.
在奥巴马第个一任期的这最后一场新闻发布会上,财政问题显得非常突出.一周后,奥巴马将举行连任的就职典礼.在过去两年的大多数时间里,与国会关于税收和支出议题的争执是其国内日程的重要部分,奥巴马面临立法僵局,而且这一僵局几乎没有消退的迹象.
奥巴马认为,如果国会共和党继续以债务违约作为威胁,美国经济将受到严重打击.
"这将自伤经济,"他说,"甚至抱有这种想法,认为美国可以不支付自己的账单,也是不负责任的.这非常荒谬."(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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