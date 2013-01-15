奥巴马拒绝以减支换取上调债务上限

路透华盛顿1月14日 - 美国总统奥巴马周一拒绝与共和党协商最紧迫的美国财政问题,拒绝以削减政府支出换取上调举债上限.

"如果目标是确保我们对债务和赤字负责--如果谈这个,我愿意进行对话,"奥巴马称."如果拿美国民众来要挟,我绝不进行对话,"他在记者会上称.

共和党领导人迅速重申其要求,即上调举债上限同时必须削减支出.

在达成避免所谓财政悬崖的一项协议后,奥巴马又要与国会共和党人在财政问题上交锋.

有三件事的最后期限落在2月末:需要上调债务上限,"财政悬崖"协议暂时延缓的自动大幅减支措施,以及临时政府融资措施到期.

若不能上调债务上限,美国可能出现债务违约.

一些共和党人士已经表示,他们将要求削减同等规模的支出,来换取任何债务上限的增加.奥巴马意外召开的记者会可能意在先发制人,希望能影响共和党议员计划在本周晚些时候召开的对策会议.

许多共和党议员已表示,他们将愿意看到美国债务违约或政府关闭,以迫使奥巴马政府接受比白宫希望的幅度更大的减支.

奥巴马称,他将同意就削减美国预算赤字的举措进行商讨,但他亦明确指出,希望与上调债务上限的讨论分开.他坚持其立场,认为减赤应该包括提高财政收入的举措,不能单单依靠减支.

奥巴马新闻发布会结束后不久,美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)就在声明中称,奥巴马必须"认真对待减支,应对债务上限之际正是这么做的最佳时机."

美国众议院议长贝纳(John Boehner)称,"若不同时削减政府支出,美国人民将不会支持上调债务上限."

若国会未能上调美国债务上限,财政部就将无法借钱来支付政府应付款项,导致债务违约.若果真违约,将损及美国的信用,而且会给全球金融市场带来广泛影响.

2011年围绕调高债务上限的长时间角力使美国濒临违约,最终导致信用评级遭调降及金融市场乱局,这亦放缓了美国经济复苏的进程.

在奥巴马第个一任期的这最后一场新闻发布会上,财政问题显得非常突出.一周后,奥巴马将举行连任的就职典礼.在过去两年的大多数时间里,与国会关于税收和支出议题的争执是其国内日程的重要部分,奥巴马面临立法僵局,而且这一僵局几乎没有消退的迹象.

奥巴马认为,如果国会共和党继续以债务违约作为威胁,美国经济将受到严重打击.

"这将自伤经济,"他说,"甚至抱有这种想法,认为美国可以不支付自己的账单,也是不负责任的.这非常荒谬."(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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