奥巴马称有可能在上半年就移民改革方案达成协议

针对共和党人对其移民政策改革提议的指责，美国总统奥巴马周三作出回应，称其相信有可能在上半年或年底前就此事达成协议。这项移民改革方案将为1,100万非法移民提供入籍途径。奥巴马同时表示早已把边境安全放在比提供入籍途径更重要的位置。路透