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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:49 BJT

奥巴马称全球石油供应充足 可继续对伊朗石油制裁

美国总统奥巴马周三称，来自伊朗以外产油国的石油供应充足，因此可以继续对伊朗石油业进行严厉制裁。美国对伊朗石油制裁旨在遏制伊朗核项目的资金来源，奥巴马每六个月需要作出评估，确保继续对伊朗进行石油制裁不会过于推高全球市场油价并影响全球经济。路透
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