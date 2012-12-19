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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:46 BJT

奥巴马或在明年上半年访问俄罗斯--克里姆林宫

俄罗斯克里姆林宫周二表示，美国总统奥巴马可能在2013年上半年访问俄罗斯。美国惩治俄罗斯人权侵犯者的举动导致美俄关系出现“迷你危机”。在赢得今年各自国家的总统选举后，奥巴马和普京均释出希望改善美俄关系的信号。图为资料图片。路透

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