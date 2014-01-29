背景资料：奥巴马国情咨文演讲摘要

路透1月28日 - 以下为美国总统奥巴马周二发表的国情咨文演讲摘要。

**就业和经济**

为了帮助美国人做好退休准备，奥巴马将使用行政权力，通过雇主为员工建立一个“初始”退休储蓄账户。他希望取消针对那些已做好退休准备的富人的退休税收减免措施，同时增加针对无子女人群的劳动所得税扣抵制。

奥巴马表示，他将通过行政命令把持有联邦雇佣合同的员工最低时薪提高至10.10美元，并将继续向国会施压，使这个标准成为全美通用的联邦最低时薪。

为了改善美国的长期财政状况，奥巴马承诺投资支持新计划，同时支持进一步削减预算赤字。奥巴马今年将利用行政命令再开设四家制造业创新机构，并希望国会再创建至多45家这样的机构。他还将寻求建立跨太平洋合作伙伴关系并与欧盟达成协议，以提振美国的出口。

奥巴马敦促国会通过延长紧急失业保险。他致力于推动长期失业人口回归就业市场，相关措施包括：本周同主要企业执行长举行会面，还将评估联邦就业培训计划。他呼吁企业把外包工作转移回到美国，并主张保护职场女性和同性恋人群免遭歧视。

**教育**

奥巴马表示，未来两年里，将再有15,000间学校和2,000万学生可以接触到高速互联网设备。学生年龄段从幼儿园一直覆盖到12年级。这是他希望让99%的美国学生都能使用下一代互联网连接技术的计划的一部分。苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、Sprint(S.N)和Verizon(VZ.N)将负责相关工作，未来几周将有更多的参与企业公布。

**气候和能源**

奥巴马计划向使用可替代燃料的中型和重型卡车提供激励措施。他还将继续推动美国朝着清洁能源方向发展。此外，他还鼓励安全的天然气生产。

**移民**

奥巴马再次号召保护美国国土安全，打击雇佣非法移民并向其提供成为合法居民机会的企业。他表示，这类改革方案将会创造出数以千计的就业岗位，未来20年内，GDP将因此增长1万亿美元。(完)

(编译 李春喜/洪曦; 审校 许娜/高琦)

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