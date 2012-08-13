总统任内美股大涨 能助奥巴马竞选连任吗？

8月12日，美国总统奥巴马在芝加哥Bridgeport艺术中心的竞选筹款活动现场。摄影： REUTERS/Larry Downing

路透纽约8月10日电---美国总统奥巴马对经济的管理工作常常受到抨击,但对股票投资者来说,他可是二战以来最棒的总统之一.

标准普尔500指数周五收在1,400点之上,逼近四年高位,而且从2009年1月20日奥巴马就职以来已上扬74%.继艾森豪威尔之後,还没人能在第一届任期就取得奥巴马这样优异的成绩.

这般涨势可能就足以令奥巴马赢得连任,成为战後第一位在失业率高於7.2%的情况下还可以连任的总统.

"即使企业信心不利於奥巴马,因为他们认为奥巴马没有管理好经济,但是在他执政期间市场表现极佳这个事实十分有利,"The Washington Exchange主管Ethan Siegal表示.

"股市不是衡量经济绝对水平的,而是衡量经济改善程度的风向标,"曾任美林策略师,现在自己创办投资管理公司的Richard Bernstein表示:"过去四年经济毫无疑问得到了好转."

一般会认为股市大涨对现任总统有利,而情况往往也是如此.但并非所有股市涨势都相同,而且房价并未同样走高,加上就业市场疲软,在这种组合条件下,或许过去三年的股市涨势不会为奥巴马带来相同的助力.

**缺乏财富效应**

近期民调显示,奥巴马小幅领先共和党候选人罗姆尼的优势逐渐扩大,尽管选民表示担心经济及国家走向.最新的路透/IPSOS民调显示,奥巴马领先7个百分点.

赌客也认为奥巴马胜算较大.线上投注网站Intrade上,奥巴马连任机率为59%,罗姆尼胜选机率38%.

Socionomics Institute今年一项研究发现,选举日之前三年的道琼工业指数表现,比整体经济、失业率或通货膨胀率更能预测选举结果.

凡是道琼工业指数涨幅达到20%或更高,现任总统几乎都能胜出,如果道琼指数下跌10%或更多,则现任总统就等着吞败仗了.

这对奥巴马来说应该是好消息:道琼工业指数从2009年11月1日至今上涨了35%.前总统雷根及克林顿第一任内,道琼分别上涨25%及35%.这两人都顺利连任.

但在1990年代,股市大涨之时,经济景气热络,提振了就业成长及房价,人人都觉得更富裕了.而这次几乎没有这种"财富效应".

经济成长放缓,且有近1,300万美国人失业,这意味着"没有人会仅凭市场上涨就心情大好,"咨询公司The Eurasia Group负责美国分析的Sean West表示.

"就算你现在做得不错,谁知道六个月後会如何?在这种瞬息万变的环境下,很难会感觉良好."

**正面的社会心态**

不过,艾略特波浪国际公司总裁Robert Prechter表示,股市有很棒的预测纪录,因为它通常是选民信心的最佳指标.

"从来都不能保证从中可以预知确切的选举结果,但我们可以说社会心态在奥巴马担任总统期间要乐观许多,"他还表示,"对於'财富效应'跟选民信心同样重要,我们表示怀疑."

"即使经济仍然疲弱,但三年里社会心态有更加正面的趋势,这应该会让选民不太倾向於对这位总统表达坏印象,"他表示.

富国基金管理首席股市策略师John Manley表示,奥巴马在刚上任时迅速采取行动,阻止了深度衰退演变成全面性的萧条,也为他争取到民心.他称,"股市表现还不错,也让他更值得信任."(完)

--编译 梁睿雪/蔡美珍/戴素萍;审校 程琳/侯向明/石冠兰

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