奥巴马称有关美国准备参与叙利亚战争的报道夸大其词

美国总统奥巴马周三称，有关美国准备在叙利亚参战的报道系夸大其词，他并重申了自己认为叙利亚政府使用了化学武器以及不能重获统治合法性的观点。奥巴马表示，美国相信叙利亚政府军使用了化学武器，而俄罗斯对此表示怀疑。路透