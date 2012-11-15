奥巴马称在财政协议磋商中须先考虑对富人增税

路透华盛顿11月14日电---美国总统奥巴马周三表示,共和党必须同意提高富裕阶层的税收,这是达成预算协议的第一步.达成预算协议才能避免政府部门运转不灵导致经济衰退.

奥巴马在他上周赢得连任後的首次记者会上表示,他将持开放态度,可以考虑共和党提出的福利和税法改革等提议,将其纳入全面协议的考量当中,使美国财政走上可持续的道路.

但他称,在为避免"财政悬崖"而举行的一系列复杂问题磋商中,国会共和党人首先必须同意他提出的优先考虑事项.

"这样下去我们将给那些并不需要的人延长减税优惠,"奥巴马在与十几位商界领袖会晤後表示.这些商界领袖敦促决策者达成协议.

总统奥巴马的言论,以及本周稍早共和党领导人的强硬表态,开启了一段旷日持久且可能十分紧张的讨价还价和边缘主义的时期,这可能会使经济在从现在到圣诞节假期,甚至更长的时间里笼罩在不确定性之中.

共和党和民主党均希望维持对中低收入家庭的低税率政策,但民主党称,占比为2%的最富裕人群应该支付20世纪90年代那样较高的税率.

奥巴马把对富裕人群增税当做了连任竞选时的核心话题,民意调查显示,公众站在了他的一边.奥巴马正在游说华府之外的力量,来向共和党施压,而且已与劳工团体和自由组织进行了会晤,以获得他们对其政策的支持.

周三几位执行长将与奥巴马进行会晤,包括通用电气执行长伊梅尔特、健康保险业者安泰执行长Mark Bertolini、霍尼韦尔执行长David Cote和陶氏化学执行长Andrew Liveris.这几位执行长均支持与奥巴马立场大致相符的政策.

然而仍有许多其他的商业领袖持有异议.美国商会公布了一份逾200家商业团体的联名信,信中呼吁奥巴马通过削减福利,而非增税来实现预算节约.

在奥巴马第一届任期的多数时间里,他与美国商业团体的关系一直紧张.尚不清楚奥巴马能够得到业界高管的多大支持,而在很多情况下这些高管支持共和党总统候选人罗姆尼.

但这次会晤可能让共和党紧张.

据皮优研究中心(Pew Research Center)/华盛顿邮报的调查显示,如果两党双方并未达成协议避免财政悬崖,更多选民会责备共和党而非奥巴马.

共和党领袖已表示有意愿作出让步.虽然他们反对奥巴马向美国纳税人中的2%富人阶层增税,但他们表示,可能会赞同通过限制针对富人的减税措施,以增加税收收入的协议.

普通的保守派则并不怎麽热衷於达成协议.

"我们将继续那些认为眼下是增税好时机的议员对抗."共和党众议员Raul Labrador表示.

一名助理表示,国会民主党人士希望年底前的磋商主要集中在增税上,而非进一步的减支问题.不过他们也会愿意考虑其他因素.

咨询公司Challenger, Gray & Christmas表示,迈向年底雇用活动可能放缓,因雇主在该国经济前景更加明晰之前,推迟作出重大决定.

美国股市周三下跌,回吐稍早涨幅.科技巨头思科的强劲获利表现,不足以抵消投资者对美国财政悬崖及欧债危机的担忧.

"未来好多天的情况可能都会如此,"嘉信理财金融研究中心衍生品交易执行董事Randy Frederick表示.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/王翔琼;审校 王丽鑫

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